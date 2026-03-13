Комитет по охране ОКН разъяснил ситуацию с застройкой территории «Ферма-2» в Казани

Застройщик, вырубающий деревья, получил все нужные разрешения на работы на этой территории

Комитет по охране объектов культурного наследия рассмотрел обращения СМИ относительно деятельности на территории бывшего учебно-хозяйственного комплекса Казанского ветеринарного института «Ферма-2», сообщает пресс-служба комитета.

Накануне там начали вырубать вековые деревья, которые находятся на территории защитной зоны для Главного здания Казанского земледельческого училища для объекта «Кирпичное здание Казанского земледельческого училища».

В комитете заявляют, что на данной территории действительно находятся три объекта культурного наследия, находящиеся под госохраной. Сейчас особое внимание уделяют старому зданию земледельческого училища (1863—1906 гг.) — его готовят к включению в реестр ОКН.

По данным комитета, хозяйственные работы ведутся в рамках утвержденного проекта планировки территории, и застройщик ООО «КОМОССТРОЙ БАРС Специализированный застройщик» получил все необходимые разрешительные документы, включая разрешение на вырубку деревьев. В комитете отметили, что в 2026 году предусмотрено компенсационное озеленение.

Также комитет подтверждает отсутствие угрозы для объектов культурного наследия, расположенных на данной территории.



Наталья Жирнова