Жителей Татарстана предупредили о тумане в субботу

Для безопасности татарстанцам рекомендовали переходить проезжую часть только по надземным или подземным пешеходным переходам

Фото: Артем Дергунов

Ночью и утром 14 марта в Татарстане, в том числе в Казани, местами ожидается туман, сообщает Гидрометцентр республики.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану призвали пешеходов внимательнее переходить улицы и дорогу. Для безопасности татарстанцам рекомендовали переходить проезжую часть только по надземным или подземным пешеходным переходам.

— Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям, — говорится в сообщении.

В случае возникновения трудностей жителям республики следует звонить экстренным службам (112), подчеркнули сотрудники МЧС.

Напомним, что туман в Казани прогнозировали и утром. Об этом атмосферном явлении также предупреждали сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в Татарстан и другие регионы России пришло потепление, но эксперты предупредили о похолодании ночью, риске простудиться и нюансах на дорогах. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров