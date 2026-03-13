Рустам Минниханов провел телефонный разговор с королем Бахрейна о ситуации на Ближнем Востоке

Стороны единодушно высказались за прекращение боевых действий и возвращение к переговорному процессу

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой. В качестве председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба раиса. Стороны единодушно высказались за прекращение боевых действий и возвращение к переговорному процессу.

Рустам Минниханов отметил, что Россия выступает за мирное решение конфликтов и против любого насилия. Король Бахрейна поблагодарил татарстанского лидера за внимание к проблеме и подчеркнул важность поддержки. В конце разговора Минниханов заявил о готовности помочь в мирном урегулировании конфликта.

Вывозная кампания по возвращению татарстанских туристов из ОАЭ в Казань может продлиться дольше, чем в другие города России, но успеет завершиться к 31 марта. Известно, что на момент начала конфликта на курортах Ближнего Востока находилось около 2 тысяч татарстанцев, подавляющее число уже вывезено.



Наталья Жирнова