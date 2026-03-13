Над соседней с Татарстаном Кировской областью утром уничтожили четыре дрона

Украинский БПЛА перехватили в период с 07:00 до 08:00 мск

Фото: Дарья Пинегина

В пятницу утром, 13 марта, средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов над территорией соседней с Татарстаном Кировской области.

По данным Минобороны, в период с 07:00 до 08:00 мск дежурными подразделениями ПВО были перехвачены и уничтожены четыре вражеских дрона самолетного типа. Помимо этого, в указанный временной промежуток еще четыре беспилотника были ликвидированы над Краснодарским краем и два — над Ставропольем.

Всего в течение прошедшей ночи над территорией страны было перехвачено и уничтожено 176 беспилотных аппаратов. В это число вошел и дрон, ликвидированный в небе над Татарстаном.

Рената Валеева