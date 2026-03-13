«Опасный прецедент»: глава комиссии ФПА Генри Резник оценил судебный отвод адвоката из Казани

В обнародованном заключении говорится о вторжении Четвертого апелляционного суда в отношения адвоката с доверителем

Накануне Федеральная адвокатская палата РФ опубликовала заключение комиссии по защите прав адвокатов на обращение казанской коллеги Инны Барлевой. Она сообщала о нарушении права на защиту своего клиента Ибрагима Закиева при рассмотрении апелляционной инстанцией жалоб на приговор Верховного суда Татарстана. По данным «Реального времени», в Нижнем Новгороде она заявила отвод апелляционной тройке судей, а в результате отвод объявили ей самой.

Комиссия Совета ФПА изучила копию того решения и другие материалы. Заключение подписал председатель комиссии Генри Резник, заслуженный юрист РФ и кандидат юридических наук. В частности, в нем указывается:

«...Комиссия приходит к выводу о необоснованном вмешательстве судебной коллегии Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции в профессиональную деятельность адвоката Барлевой И.Г. и ее доверительные отношения с подзащитным Закиевым И.Ф.

Комиссия полагает, что подобное вторжение суда в сферу профессиональной самостоятельности адвоката и его исключительной компетенции по согласованию позиции с доверителем создает опасный прецедент подмены усмотрением суда воли доверителя, что несовместимо с принципами состязательности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве».

Адвокат Инна Барлева и оправданный Ибрагим Закиев в Верховном суде Татарстана в 2024 году. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Речь идет о лишении казанского адвоката права защищать своего клиента Ибрагима Закиева при рассмотрении жалоб защиты на его приговор по делу о двух давних убийствах. По одному из них присяжные оправдали его, причем уже во второй раз, а по второму признали виновным в заказе на убийство, и Верховный суд Татарстана назначил наказание в 19 лет колонии строгого режима. Прокуратура не стала оспаривать оправдание.

В ходе рассмотрения апелляционных жалоб в Нижнем Новгороде защитник Инна Барлева заявляла ходатайства об отводе состава судей, которые последовательно отклонялись. Зато в феврале Четвертый АСОЮ согласился с позицией представителя Генпрокуратуры РФ и удовлетворил отвод самой Барлевой, придя к выводу:

«В настоящее время Барлева может действовать вопреки законным интересам осужденного Закиева, оказывая ему юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды», что «создает угрозу правам Закиева на полноценную защиту и объективное рассмотрение дела...»

В мотивировочной части суд привел позицию прокуратуры об уголовном преследовании Барлевой, которое напрямую связано с ее защитой Закиева, при этом в материалах дела Вахитовского суда Казани последний фигурирует в качестве свидетеля обвинения, предъявленного его адвокату. При этом сам Закиев категорически возражал против отвода своего адвоката.

Повторный процесс с присяжными по делу Закиева стартовал в январе 2025-го. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Комиссия Совета ФАП провела свою оценку случившегося на основе представленных документов и сочла, что мнение апелляционной инстанции, что в данном случае адвокат может действовать во вред клиенту, не находит «опоры в материалах уголовного дела, более того — им противоречит». Барлева занимала активную позицию в защите Закиева на всех стадиях уголовного процесса, говорится в заключении, и дело против нее самой на качество оказываемой юридической помощи не влияло и претензий со стороны клиента не было.

Как указал Генри Резник, обвинение против Барлевой действительно связано с защитой Закиева, но никак не с его обвинением в убийстве. А «если допустить возможность конфликта адвоката и подзащитного, то «собственная выгода» Барлевой, противоречащая интересам Закиева, не может состоять ни в чем ином, как только в провале его защиты, что не выдерживает проверки логикой и здравым смыслом».

Глава комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов указал — никакие обвинения в адрес своего защитника Закиев не подтверждал. скриншот из видео «Обращение Генри Резника к участникам конференции» с канала « Федеральная палата адвокатов»

Также глава комиссии Совета Федеральной адвокатской палаты РФ отметил, что термин «свидетель обвинения» в российском УПК отсутствует, в отличие от «списка подлежащих вызову в судебное заседание лиц». При этом из материалов дела следует, что Ибрагим Закиев допрашивался в качестве свидетеля единственный раз — в октябре 2024-го, когда дело расследовалось еще в отношении неустановленных лиц. В его показаниях нет ни разоблачений своего же адвоката, ни деталей предполагаемого преступления в части распространения сведений о чужой частной жизни.

В своем заключении комиссия приводит хронологию событий, приводим ее с рядом дополнений:

21 августа 2024-го присяжные Верховного суда Татарстана в августе 2024-го вынесли оправдательный вердикт по делу Ибрагима Закиева, которого адвокат Инна Барлева защищала по обвинению в двух давних убийствах.

22 августа того же года в отделе Следкома по РТ, где расследовали дело против Закиева, возбуждают новое в отношении неустановленных лиц — о незаконном сборе и распространении информации о частной жизни двух свидетелей первого дела (два эпизода по ч.1 ст. 137 УК).

На свободе Ибрагим Закиев находился несколько месяцев — до отмены приговора Верховного суда РТ. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

9 октября к оправданному Ибрагиму Закиеву и писателю и блогеру Искандеру Сираджи силовики приходят с обысками и забирают на допросы. Закиева отпускают в тот же день в статусе свидетеля нового дела, а подозреваемого Сираджи — через двое суток. Во время судебного процесса на его канале в Сети появилось видеообращение к прокурору Татарстана на 50 минут с обвинениями силовиков в фальсификации дела против Закиева, в фильме неоднократно упоминались и свидетели обвинения.

19 ноября 2024-го — Четвертый АСОЮ отменяет оправдательный приговор и берет Закиева под стражу

9 января 2025-го — процесс по двум убийствам стартует повторно в Верховном суде РТ, со стадии отбора присяжных. В нем на стороне защиты участвует Барлева и ее коллега

Дело против Барлевой и Сираджи возбуждал и расследовал тот же отдел Следкома по РТ, что направлял в суд дело Закиева. скриншот из телеграм-канала Следкома

26 марта в СК возбуждают дело в отношении Барлевой о вмешательстве в деятельность суда с целью воспрепятствования правосудию в первом процессе по Закиеву с присяжными (ч.1 ст. 294 УК РФ)

25 апреля новая коллегия присяжных признает Закиева невиновным по одному убийству и виновным по второму, где силовики называли его заказчиком

6 мая ВС Татарстана назначает Закиеву наказание в 19 лет колонии строгого режима, защита начинает подготовку жалоб на приговор

15 мая в СК возбуждают дело в отношении адвоката Барлевой по двум эпизодам, по подозрению в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни тех же свидетелей обвинения, что уже фигурируют в деле блогера Сираджи.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С 16 по 29 мая Барлеву привлекают в качестве обвиняемой по трем эпизодам, берут у нее обязательство о явке.

1 декабря 2025-го дело Закиева с апелляционными жалобами защиты поступает в Четвертый АСОЮ.

10 декабря поступает допжалоба Барлевой: после сверки списков кандидатов в присяжные защитник обнаружила — человек, поработавший старшиной народных судей на втором процессе по Закиеву, не должен был получать повестку — ранее его исключили из списков кандидатов в присяжные.

13 января 2026-го в Нижнем стартует апелляционный процесс по этому делу, в ходе которого защиту информируют — казус с присяжным устранен задним числом с указанием, по ее мнению, железного доказательства о незаконности приговора, вердикт по которому вынесен нелигитимной коллегией присяжных. На уровне руководства Татарстана принято распоряжение о признании решения об исключении того самого кандидата из списков недействительным с момента... этого исключения, произошедшего по некой технической ошибке

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

С 26 января по 3 февраля проходят еще три заседания апелляционной инстанции, на которых Барлева заявляет отводы председательствующему и всему составу суда, ссылаясь на приобщенную к делу переписку судей с коллегами из первой инстанции по обстоятельствам той самой «ошибки» с присяжными и ее устранения. По мнению защиты, подключившись к сбору новых доказательств суд утратил объективность и нарушил принцип состязательности сторон. Судьи ходатайства о своем отводе отклоняют.

10 февраля они удовлетворяют заявление прокурора об отводе Барлевой. С тех пор процесс буксует — от назначенного судом защитника Закиев отказался, и адвокат по назначению поддержала его позицию.

Тем временем в Вахитовском райсуде Казани в конце февраля — марте была замечена небывалая активизация по делу Барлевой — Сираджи: на прошлой неделе заседания проходили каждый день, порой до и после обеда.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом рассматривать новые ходатайства защиты райсуд не стал и допустил к участию в деле адвоката, которого назначили на замену ранее назначенному защитнику Сираджи, даже после слов этого нового адвоката, что с материалами дела он полностью не ознакомлен и просит предоставить время. Когда вернулся основной адвокат по назначению, суд с учетом его занятости объявил в процессе недельный перерыв.

Ирина Плотникова