На борьбу с борщевиком в Высокогорском районе направят более 14 млн рублей

Это почти треть республиканских средств, выделенных на эти цели в 2026 году

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В 2026 году в 14 сельских поселениях Высокогоркого района Татарстана проведут обработку от борщевика Сосновского. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок.

Всего обработке подлежит 707 га территорий района. Согласно документам, наиболее загрязненными считаются Альдермышское и Суксинское поселения — там обработка пройдет на 160 и 176 гектарах соответственно. Общая сумма затрат на данные работы в этих поселениях составит 6,7 млн рублей. Наименее загрязненными считаются Айбашское и Красносельское поселения — по 1,5 и 16 га соответственно.

Общая сумма финансирования всех СП составляет 14,4 млн рублей, что составляет почти треть республиканских средств, выделенных на эти цели в 2026 году.

Наталья Жирнова