Шестеро татарстанцев пойдут под суд за финансовые махинации с картами на 4 млн рублей

Мошенники сделали фальшивые иностранные паспорта и другие поддельные документы, с помощью которых они открыли 19 банковских карт

В Татарстане завершили расследование дела о мошенничестве. По данным Следкома, шестеро местных жителей обвиняются в использовании поддельных документов и незаконных операциях с банковскими картами.

Как выяснили следователи, в январе 2024 года в Набережных Челнах, Нижнекамске, Тукаевском районе Татарстана, а также в Московской области создали преступную группу. В нее вошли семь человек, среди них — трое подростков. Злоумышленники сделали семь фальшивых иностранных паспортов и другие поддельные документы. С их помощью они открыли 19 банковских карт и получили на них больше 4 миллионов рублей от мошеннических действий.

Преступников поймали в ноябре 2024 года благодаря совместной работе следователей и полиции. Сейчас все материалы переданы в суд. Дело одного несовершеннолетнего уже рассматривают отдельно, дела остальных участников скоро тоже будут слушаться в суде.

