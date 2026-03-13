Депутат Илья Вольфсон: семейное образование в Татарстане показывает отставание от школьной системы

По статданным, ученики на семейном обучении получают на 14—16 баллов меньше на ЕГЭ по химии и информатике, чем ученики школы

В Татарстане на протяжении трех лет фиксируется устойчивый разрыв в учебных результатах между детьми, обучающимися в формате семейного образования, и школьниками. По данным Минобрнауки республики, которые приводит депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон, только 35% детей, обучающихся дома, выбирают профильную математику и другие предметы для поступления в вузы.

— Многие из вас пишут: «Мой ребенок на СО, и все прекрасно». Я вам верю. Есть семьи, где это действительно работает — осознанные родители, системный подход, хорошие результаты. Речь не о них. Наша задача — смотреть не на лучшие примеры, а на массовую практику, — написал у себя в телеграм-канале депутат.

Статистический анализ показывает, что обучающиеся дома, планирующие сдавать ЕГЭ по информатике или химии для поступления в технические вузы, получают в среднем на 14—16 баллов меньше своих сверстников из традиционных школ. Эта тенденция, как отмечает Вольфсон, носит системный характер.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что большинство выпускников семейного образования не выбирают сложные предметы, необходимые для поступления в вузы. Многие дети, обучавшиеся дома в старших классах, завершают обучение без профильной математики, физики или химии.

— Фактически он закрывает себе дорогу в целые отрасли еще до того, как эта взрослая жизнь началась. Таких — большинство среди тех, кто учится вне школы, — заявил Илья Вольфсон.

Депутат также обратил внимание на случаи, когда родители годами уклонялись от внешнего контроля за образованием детей. В качестве примера он привел ситуацию, длившуюся с 2021 по 2025 год, когда ребенок фактически находился вне образовательного процесса до тех пор, пока через три судебные инстанции не был допущен к сдаче ОГЭ.

— Семейное образование не является ни гарантией высокого результата, ни проблемой само по себе. Проблема возникает тогда, когда свобода выбора подменяет собой ответственность за результат. Когда семья объективно тянет этот формат — это одна история. Когда ребенок фактически выпадает из нормального учебного процесса, а контроль становится формальным или вовсе отсутствует, — совсем другая, — прокомментировал депутат.

Ранее Илья Вольфсон сообщал, что Минпросвещения РФ ведет работу над законопроектом, который призван закрепить более четкие условия для реализации семейного образования и самообразования.



