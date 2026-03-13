За время проведения всероссийского конкурса в Татарстане благоустроили места на 3,9 млрд рублей

В республике стартуют общественные обсуждения семи проектов благоустройства в рамках выигранных грантов

Фото: Артем Дергунов

В семи районах Татарстана начнутся первые обсуждения проектов благоустройства в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Жители смогут принять участие в формировании облика общественных территорий, сообщает пресс-служба Института развития городов РТ.



На встречах жители вместе с архитекторами обсудят текущее состояние территорий, выявят основные проблемы и определят потребности местного населения.

В Бавлах обсудят территорию у Центральной районной больницы. В поселке Апастово рассмотрят проект благоустройства культурно-административного центра. В селе Билярск обсудят развитие исторического центра города, в Болгаре — концепцию культурно-административного центра, включая прилегающую территорию школы. В Бугульме определят будущее детского парка имени Ленина.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Также запланированы общественные обсуждения в Нижнекамске и Елабуге. Точная информация о местах и времени проведения будет опубликована на сайтах местных администраций.

Напомним, что всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года. За время участия в конкурсе Татарстан привлек более 3,9 млрд рублей на развитие 55 общественных пространств в 24 населенных пунктах республики.

Недавно стало известно, что второй этап благоустройства набережной реки в Черемшане завершат к концу октября. О проекте начали говорить еще в апреле прошлого года.



Наталья Жирнова