Фарид Мухаметшин: «Нужны условия для того, чтобы сельская молодежь не рвалась в города»

Власти построили планы на молодежь — больше рожать, меньше уезжать и любить Родину

Фото: Динар Фатыхов

Миллион с лишним молодых татарстанцев ждут решений: кому‑то нужно жилье, кому‑то — работа, а кому‑то — просто шансы на развитие. Но как быть, если регион испытывает нехватку кадров в молодежной политике, а средний заработок едва переваливает за 50 тысяч? О том, чего ждать молодым семьям, подросткам, пользующимся Instagram*, а также студентам-иностранцам, обучающимся в Татарстане, — в материале «Реального времени».

Без специалистов за спиной, но с глобальными целями: куда будет двигаться обновленное Минмолодежи при Кадырове

«Молодая семья должна стать опорой Татарстана», — выразил, пожалуй, главную мысль итоговой коллегии Минмолодежи республики председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. На протяжении всего мероприятия в докладах витало только две задачи — расширять демографию и обучать патриотизму. Это же нашло отражение и в двух выставках, представленных в холле ПГУФКСиТ. Гости в ожидании начала встречи могли рассматривать фото молодоженов, которые получили гранты на проведение свадьбы в национальном стиле. Всего в республике этим воспользовались 80 пар. Параллельно в другом зале для участников была организована выставка, посвященная героям СВО.

Численность молодежи в Татарстане достигла отметки в 1 млн человек (25,4% населения), причем большая часть из них — почти 600 тыс. — приходится на возрастную группу от 24 до 35 лет.

Ключевая роль в воплощении озвученных инициатив отведена новому министру по делам молодежи Азату Кадырову, сменившему в сентябре 2025 года Рината Садыкова. Для чиновника, ранее возглавлявшего Минземимущество РТ, этот пост стал своего рода «экзаменом»: не имея опыта работы непосредственно в молодежной сфере, он должен не только навести порядок в работе общественных организаций, но и выстроить эффективную стратегию развития министерства в новых условиях.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В молодежной сфере остро стоит вопрос нехватки кадров. По итогам 2025 года средняя зарплата специалистов составила 54,2 тыс. рублей. «Это на 26% больше прошлогоднего, но тем не менее остается меньше, чем в других сферах и отраслях. Специалистов в учреждениях молодежной политики катастрофически не хватает, а это именно тот эксперт, который должен обеспечивать профилактическую работу», — отметил Кадыров. Он озвучил идею трудоустраивать студентов третьих курсов с этого года.

Тут же Кадыров предложил продлить время работы молодежных центров до 21:00, чтобы молодые люди после учебы или работы могли приходить туда и заниматься тем, что им интересно. «Недостающих» специалистов планируется привлекать и в выходные дни. Помимо этого, Кадыров попросил не останавливаться в модернизации инфраструктуры для молодежи, ведь «недостижение [показателей] будет основанием для пересмотра объемов финансирования на следующие годы». Эти средства нужны в том числе на открытие детских лагерей: в этом году планируется 15 объектов, в том числе восстановление заброшенного лагеря «Следопыт» в Набережных Челнах на 560 мест — распоряжение о его реконструкции дал Рустам Минниханов еще в июле после осмотра здания 1988 года постройки.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Тренеры также могут перейти в вечернюю смену. Кадыров предложил Минспорта РТ в рамках программы «Инструкторы‑наставники» сдвинуть время их работы. Если идея пройдет, изменения затронут больше сотни спортзалов, площадок и бассейнов.

60% молодых людей состоят в токсичных и радикальных пабликах

«Не можешь бороться — возглавь!» — под этим девизом, судя по всему, «Движение Первых» предложило создать в республике Лигу мобильных игр, идею которой поддержал Кадыров. Он также отметил: молодежь тратит на гаджеты около пяти часов в будние дни, более шести — в выходные, а в соцсетях и мессенджерах проводит свыше девяти часов ежедневно.

Для Минмолодежи ключевой вызов — влияние зарубежных мессенджеров и соцсетей: около 60% молодых людей состоят в токсичных и радикальных пабликах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Отдельную озабоченность вызывает популярность контента, нарушающего традиционные ценности, формирующего искаженное представление о свободах, новом поведении, травле, стрельбе в школах, вовлечении детей и подростков в преступную деятельность. Это увеличивает риски информационной нестабильности молодежи и требует от нас комплексного подхода к формированию устойчивой цифровой культуры, — заметил Кадыров.

Исправлять это планируют, готовя лидеров общественного мнения, «которые своим примером продемонстрируют, какие молодежная политика открывает возможности».

Министр молодежи предложил создать «Карту молодой семьи» — аналог «Пушкинской карты»

«Но одних только похвал вам мало», — обратился к сидящим в зале Фарид Мухаметшин. В своей вступительной речи он похвалил республику по многим показателям, но обозначил свое видение работы команды Кадырова. Одной из важнейших задач названа поддержка сельской молодежи и ее закрепление на местах.

— Село требует большего внимания. Сейчас там живет меньше миллиона человек, но это люди, которые сохраняют наши с вами лучшие традиции, обычаи, язык, культуру, одежду, искусство. Это на селе сохраняется лучше, тем более в таких регионах, как Татарстан <...> Я прошу обратить на это внимание — на сельского жителя, сельскую молодежь — и создавать условия для того, чтобы они не рвались в города, не покидали сельскую территорию, — объяснил председатель Госсовета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мухаметшин потребовал конкретных шагов для решения демографических проблем, поручив Минмолодежи активно продвигать идею родительства. По данным президента РМОО «Лига студентов РТ» Шамиля Якупова, в Татарстане насчитывается 441 студенческая семья, где оба супруга еще учатся, и еще 2,3 тыс. семей, где муж или жена являются студентами.

Он обратился к ректорам вузов с просьбой поддержать предоставление комнат в общежитиях студенческим семьям и усилить меры их материальной и социальной поддержки. В ответ Азат Кадыров предложил создать семейные клубы на базе молодежных центров, а также разработать «Карту молодой семьи» — по аналогии с «Пушкинской картой».

Ждем в Татарстане чемпионат мира по татарскому КВН?

Но пока у Минмолодежи голова забита семьями, жильем и патриотикой, студенческие организации Татарстана смещают акцент на интернациональное сотрудничество. В то время как местные учащиеся сталкиваются с нехваткой мест в общежитиях и сложностями с проездными, «Лига студентов» предлагает сосредоточиться на интеграции 22 тыс. иностранных студентов. Как признался Якупов, за два с половиной года его команда достигла необходимого уровня профессиональной зрелости, чтобы реализовать этот проект в рамках второго срока его руководства.

Похоже, их вдохновил Кадыров — в 2013 году он возглавлял исполнительную дирекцию XXVII Всемирной летней универсиады в Казани в должности гендиректора.

— В 2026 году, к тридцатилетию «Лиги студентов», мы предлагаем масштабировать «Лига Форум» до международного уровня, пригласив студентов стран БРИКС и ШОС. Предлагаем провести чемпионат мира по татарскому КВН, а также международный форум КВН с участием делегаций стран и регионов России, с приглашением Александра Маслякова-младшего, — обозначил свои планы Якупов.

Рената Валеева