Казань попала в топ городов России для деловых поездок зимой

Также россияне стали чаще выбирать Южную Корею, Грузию и Таджикистан

Фото: Динар Фатыхов

Казань оказалась в «семерке» городов России для деловых поездок минувшей зимой. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов отрасли.

— Наиболее востребованными зарубежными направлениями стали Китай, Белоруссия, ОАЭ, Казахстан, Турция, Узбекистан, Италия, Франция, Таиланд и Киргизия. Основной объем бронирований внутри страны сформировали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Краснодар, — говорится в материале издания.

Также, по словам экспертов, для деловых поездок стали чаще выбирать Южную Корею, Грузию и Таджикистан.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-10 популярных направлений для путешествий по России на 8 Марта. При этом лишь 8% туристок побывали в Татарстане за последние 1—2 года.

Никита Егоров