Александр Горовой покинул пост первого замминистра МВД

На его место назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в МВД. Согласно документу, генерал-полковник полиции Александр Горовой освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел России. Он был назначен на этот пост почти 15 лет назад — 11 июня 2011 года. 12 июня 2013 года указом президента ему было присвоено специальное звание «генерал-полковник полиции».

На его место назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. В рамках назначения он также освобожден от ранее занимаемой должности. Документ датирован 12 марта.

