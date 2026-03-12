Новости общества

Александр Горовой покинул пост первого замминистра МВД

19:58, 12.03.2026

На его место назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в МВД. Согласно документу, генерал-полковник полиции Александр Горовой освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел России. Он был назначен на этот пост почти 15 лет назад — 11 июня 2011 года. 12 июня 2013 года указом президента ему было присвоено специальное звание «генерал-полковник полиции».

Скриншот с сайта МВД России

На его место назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. В рамках назначения он также освобожден от ранее занимаемой должности. Документ датирован 12 марта.

Ранее правительство России приняло распоряжение об освобождении Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России

Наталья Жирнова

