Антициклон и атлантические циклоны принесут в Татарстан потепление

В дневные часы прогнозируется прогрев воздуха до +8 градусов

Фото: Динар Фатыхов

Благодаря западным потокам с Атлантики на европейскую территорию России, в том числе в Татарстан, поступает очень теплый воздух. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.



В ближайшие дни — до конца текущей недели и в начале следующей — характер погоды существенно не изменится. Температуры в ночные часы будут понижаться до -5 градусов, а в низких районах при прояснениях — до -10. В дневные часы прогнозируется прогрев воздуха до +8 градусов. Среднесуточные температуры превысят климатические нормы на 4-5 градусов.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Осадков в этот период не ожидается, характер погоды сохранится спокойным. Однако в условиях переходов температуры через 0 градусов и активного таяния снега местами на дорогах прогнозируется сильная гололедица. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными.



Рената Валеева