Движение по участку М‑7 «Волга» в Муслюмовском районе Татарстана временно закроют
Водителям предлагают использовать альтернативные маршруты
С 25 марта в Муслюмовском районе Татарстана временно прекратится движение транспортных средств по дороге М‑7 «Волга» — Старое Айманово — Октябрь. Ограничение введут в связи с реконструкцией участка, оно будет действовать до 25 июня, сообщили в Миндортрансе республики.
Водителям предлагают использовать альтернативные маршруты для объезда закрытого участка. Доступны следующие дороги:
- Актаныш — Муслюмово;
- Муслюмово — Старое Саитово;
- Старое Саитово — Сикия;
- участок автомобильной дороги М‑7 «Волга» — Улиманово;
- федеральная автомобильная дорога М‑7 «Волга».
Министерство просит водителей заранее планировать маршрут и учитывать действующие ограничения.
