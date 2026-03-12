Новости общества

15:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Движение по участку М‑7 «Волга» в Муслюмовском районе Татарстана временно закроют

14:02, 12.03.2026

Водителям предлагают использовать альтернативные маршруты

Движение по участку М‑7 «Волга» в Муслюмовском районе Татарстана временно закроют
Фото: Артем Дергунов

С 25 марта в Муслюмовском районе Татарстана временно прекратится движение транспортных средств по дороге М‑7 «Волга» — Старое Айманово — Октябрь. Ограничение введут в связи с реконструкцией участка, оно будет действовать до 25 июня, сообщили в Миндортрансе республики.

Водителям предлагают использовать альтернативные маршруты для объезда закрытого участка. Доступны следующие дороги:

  • Актаныш — Муслюмово;
  • Муслюмово — Старое Саитово;
  • Старое Саитово — Сикия;
  • участок автомобильной дороги М‑7 «Волга» — Улиманово;
  • федеральная автомобильная дорога М‑7 «Волга».

Министерство просит водителей заранее планировать маршрут и учитывать действующие ограничения.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также