На проект расчистки Волги и восстановления зон подтопления в Займище потратят 15 млн рублей

На данный момент планируется выполнение инженерных изысканий, расчет ущерба водным биоресурсам и разработка проектной документации

В Займище в Казани проведут работы по расчистке русла реки Волги и восстановлению зон затопления прибрежных территорий. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок. На данный момент планируется выполнение инженерных изысканий, расчет ущерба водным биоресурсам и разработка проектной документации.

При этом на разработку изысканий направят 7,9 млн рублей, а на проектную документацию — 4 млн рублей. На расчет ущерба водным биоресурсам будет выделена 391 тысяча рублей, разработают мероприятия по возмещению ущерба экологии, а также составят рыбохозяйственную характеристику объекта.

Общая сумма контракта — 15 млн рублей, заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

В Казани также начнутся работы по расчистке акватории Куйбышевского водохранилища от водной растительности. Соответствующие тендеры появились на портале госзакупок.

Наталья Жирнова