В России продолжает распространяться геновариант коронавируса Stratus

На него приходится основная доля новых выявляемых случаев, сообщили в Роспотребнадзоре

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Геновариант коронавируса XFG (Stratus) распространяется в России в течение последних 12 недель, сообщили в Роспотребнадзоре.

XFG (Stratus) — рекомбинантный субвариант SARS‑CoV‑2, возникший в результате слияния двух сублиний. «Именно на Stratus приходится основная доля новых выявляемых случаев, при этом сам геновариант не является новым», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с распространением геноварианта и продолжающимся сезоном респираторных инфекций Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, а также использовать защитные медицинские маски.

Накануне Роспотребнадзор по Татарстану рассказал о ситуации со свиным гриппом в республике. На десятой неделе текущего сезона доля гриппа составила 21,9%, при этом доминирующим остается вирус гриппа А.

Рената Валеева