В Осиново загорелась кровля заброшенного здания — пожар локализирован

21:36, 12.03.2026

Ранее в СМИ сообщалось, что горит шиномонтаж

Фото: скриншот из социальной сети

В жилом массиве Осиново загорелась кровля заброшенного здания. Об этом «Реальному времени» сообщили в МЧС по РТ.

— Горит кровля заброшенного неэксплуатируемого здания. Пожар локализован, — заявили в ведомстве.

Ранее в СМИ сообщалось, что горит шиномонтаж. Также накануне на складе косметики в Казани вспыхнул пожар на площади 3 тыс. «квадратов».

Наталья Жирнова

