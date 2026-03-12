В Осиново загорелась кровля заброшенного здания — пожар локализирован
Ранее в СМИ сообщалось, что горит шиномонтаж
В жилом массиве Осиново загорелась кровля заброшенного здания. Об этом «Реальному времени» сообщили в МЧС по РТ.
— Горит кровля заброшенного неэксплуатируемого здания. Пожар локализован, — заявили в ведомстве.
Ранее в СМИ сообщалось, что горит шиномонтаж. Также накануне на складе косметики в Казани вспыхнул пожар на площади 3 тыс. «квадратов».
