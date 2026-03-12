Правительство России выплатит компенсации туристам за сорванные поездки на Ближний Восток

Согласно документу, компенсации будут предоставлены тем, кто планировал поездки с 28 февраля по 31 марта текущего года через туристические компании

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсации потерь туристам, оказавшимся в сложной ситуации в странах Ближнего Востока. Об этом стало известно на совещании правительства РФ.

Согласно документу, компенсации будут предоставлены тем, кто планировал поездки с 28 февраля по 31 марта текущего года через туристические компании. Средства будут выделяться в том числе из Фонда персональной ответственности.

Как отметил премьер-министр, с конца февраля было закрыто воздушное пространство десяти государств: ОАЭ, Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и Сирии. Многие путешественники столкнулись с невозможностью покинуть эти страны. Для их эвакуации авиакомпании организовали специальные вывозные рейсы.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Соответствующие документы должны быть подготовлены туроператорами. А срок уплаты отчислений за I квартал текущего года в фонд они смогут перенести на два месяца — с 15 апреля на 15 июня. Такое решение принято правительством. Рассчитываем, что это позволит поддержать отрасль и поможет десяткам тысяч наших граждан, чьи поездки оказались сорваны, — заявил Мишустин.

Напомним, что вывозная кампания по возвращению татарстанских туристов из ОАЭ в Казань может продлиться дольше, чем в другие города России, но успеет завершиться к 31 марта. Известно, что на момент начала конфликта на курортах Ближнего Востока находилось около 2 тысяч татарстанцев, подавляющее число уже вывезено.

Наталья Жирнова