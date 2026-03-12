Депутаты предложили включить тему РПП в школьные занятия «Разговоры о важном»

Программа будет включать информацию о признаках и рисках, формирование здорового отношения к собственному телу, а также обсуждение влияния соцсетей на самооценку подростков

Фото: Динар Фатыхов

Фракция «Новые люди» выступила с инициативой расширить программу внеурочных занятий в школах. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков совместно с депутатами Ксенией Горячевой и Анной Скрозниковой направили обращение к министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает ТАСС.

В письме содержится предложение добавить в цикл занятий «Разговоры о важном» новую тему, посвященную профилактике расстройств пищевого поведения среди подростков. По мнению авторов инициативы, в настоящее время наблюдается рост случаев РПП, включая анорексию, булимию и компульсивное переедание.

Депутаты отмечают недостаточность системной профилактики данной проблемы в рамках школьного образования. В рамках предложенной инициативы планируется разработка специальных методических материалов при участии профильных специалистов — психиатров, психологов и нутрициологов.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Программа предполагаемого урока будет включать информирование школьников о признаках и рисках РПП, формирование здорового отношения к собственному телу, а также обсуждение влияния социальных сетей на самооценку подростков.

Наталья Жирнова