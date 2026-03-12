Перед началом навигации в Татарстане 44 судна не прошли проверку на санитарию

Всего в управление Роспотребнадзора поступило 405 заявлений на получение судовых санитарных свидетельств

Фото: Динар Фатыхов

В управлении Роспотребнадзора по РТ состоялся семинар, посвященный вопросам выдачи судовых санитарных свидетельств и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований на судах водного транспорта.

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты предприятий водного транспорта из Казани, Набережных Челнов, Чистополя, Елабуги, Зеленодольска и поселка Камское Устье.



В управление поступило 405 заявлений на получение судовых санитарных свидетельств. Из них было выдано 361 свидетельство, в 44 случаях в выдаче было отказано. При этом 99,5% заявлений были поданы через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Напомним, что ледовые переправы Зеленодольск — Нижние Вязовые и Казань — Верхний Услон завершат работу в текущем сезоне 15 марта.



Наталья Жирнова