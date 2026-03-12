В Татарстане работница теплохода получит 700 тысяч за травму на судне

Матрос-повар получила серьезные травмы во время уборки теплохода в сентябре 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Камская транспортная прокуратура провела проверку по факту несчастного случая на производстве, произошедшего с матросом-поваром теплохода: женщина получила серьезные травмы во время уборки теплохода в сентябре 2025 года, сообщает прокуратура.

После проверки прокуратура выяснила, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда. Ответственное лицо было наказано за нарушение правил охраны труда.

По результатам рассмотрения иска Набережночелнинский городской суд принял решение о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Размер выплаты составит 700 тысяч рублей в пользу пострадавшей работницы.

Перед началом навигации в Татарстане 44 судна не прошли санитарную проверку.

Наталья Жирнова