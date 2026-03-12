В Татарстане работница теплохода получит 700 тысяч за травму на судне
Матрос-повар получила серьезные травмы во время уборки теплохода в сентябре 2025 года
Камская транспортная прокуратура провела проверку по факту несчастного случая на производстве, произошедшего с матросом-поваром теплохода: женщина получила серьезные травмы во время уборки теплохода в сентябре 2025 года, сообщает прокуратура.
После проверки прокуратура выяснила, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда. Ответственное лицо было наказано за нарушение правил охраны труда.
По результатам рассмотрения иска Набережночелнинский городской суд принял решение о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Размер выплаты составит 700 тысяч рублей в пользу пострадавшей работницы.
Перед началом навигации в Татарстане 44 судна не прошли санитарную проверку.
