В Казани на Дзержинского собирается пробка из-за неработающего светофора

На «Яндекс Картах» этот участок уже отмечен бордовым

В Казани на Дзержинского собирается пробка из-за неработающего светофора на пересечении с улицей Лобачевского. Об этом сообщают очевидцы, а также пользователи «Яндекс Карт». Сейчас этот участок отмечен бордовым.

Тяжелая дорожная ситуация наблюдается также на развязке Мамадышского тракта, а также на Николая Ершова в сторону Дербышек — там напротив «Арт Центра» произошло ДТП.

Наталья Жирнова