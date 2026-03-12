Новости общества

В Казани на Дзержинского собирается пробка из-за неработающего светофора

18:30, 12.03.2026

На «Яндекс Картах» этот участок уже отмечен бордовым

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Казани на Дзержинского собирается пробка из-за неработающего светофора на пересечении с улицей Лобачевского. Об этом сообщают очевидцы, а также пользователи «Яндекс Карт». Сейчас этот участок отмечен бордовым.

Тяжелая дорожная ситуация наблюдается также на развязке Мамадышского тракта, а также на Николая Ершова в сторону Дербышек — там напротив «Арт Центра» произошло ДТП.

Наталья Жирнова

