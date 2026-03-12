Основной смысл работы для жителей Татарстана заключается в финансовом обеспечении
По данным hh.ru, главным критерием «работы мечты» для татарстанцев является достойная заработная плата — ее важность отметили 68% опрошенных. Среди нематериальных факторов лидирует уважительное отношение руководства и коллег (65%). Также значимыми являются баланс работы и личной жизни (53%), возможности для карьерного роста (50%) и положительные эмоции от деятельности (44%).
При выборе нового места работы большинство соискателей (82%) в первую очередь обращают внимание на уровень зарплаты. Важными факторами также являются официальное оформление, перспективы карьерного роста и командная атмосфера, возможность удаленной работы.
Интересно, что почти половина готова работать на неинтересной работе при условии высокой оплаты или отсутствия альтернатив. При этом 21% категорически отказывается от нелюбимой работы при любых обстоятельствах.
Основной смысл работы для жителей Татарстана заключается в финансовом обеспечении (79%). Значительную роль также играют саморазвитие (41%), получение опыта (26%) и карьерные перспективы (24%). Около четверти опрошенных связывают смысл работы со стабильностью и возможностью самореализации.
Напомним, что реальные зарплаты в Татарстане выросли почти на 10% в 2025 году.
