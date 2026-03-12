Новости общества

В Абу-Даби построят первый русский православный храм

18:57, 12.03.2026

Решение о создании прихода было принято после обращения русскоязычных верующих Абу-Даби к священноначалию Русской православной церкви

Фото: Динар Фатыхов

В Абу-Даби появится русский православный храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Храм войдет в юрисдикцию Антиохийского патриархата, сообщает РИА «Новости».

Решение о создании прихода было принято после обращения русскоязычных верующих Абу-Даби к священноначалию Русской православной церкви. Пастырское окормление нового прихода поручено архимандриту Александру (Заркешеву), настоятелю храма святого апостола Филиппа в Шардже.

— Учитывая согласие патриарха Антиохийского, священный синод Русской православной церкви постановил учредить в Абу-Даби русский православный приход в честь Казанской иконы Божией Матери, — сказано в сообщении РПЦ.

Это первый русский православный приход, который будет создан в Абу-Даби.

Напомним, что власти Татарстана согласовали проект восстановления Покровской церкви XIX века, расположенной в селе Янцевары Пестречинского района. Храм долгие годы находился в аварийном состоянии.

Наталья Жирнова

