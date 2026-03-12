СМИ: чиновники Европы попросили Зеленского «повоевать» еще полтора-два года

Об этом заявил представитель команды президента

Фото: Реальное время

Европейские чиновники обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продолжить боевые действия на протяжении полутора–двух лет и пообещали выделить на это денежные средства. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии «Слуга народа».

Под влиянием европейских партнеров Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, предусматривающий отсутствие выборов на Украине в течение нескольких лет, а также проработать механизм работы Верховной Рады в таких условиях. Об этом заявил представитель команды президента.

11 марта издание Politico сообщило, что Евросоюз планирует выделить Украине финансирование в форме двусторонних кредитов. Особенность такого подхода заключается в том, что подобные кредиты не требуют одобрения со стороны всех стран‑членов ЕС — в частности, Венгрии и Словакии, чьи позиции по ряду вопросов ранее осложняли принятие общих решений.

12 марта пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, заявив, что украинские и европейские власти препятствуют мирному процессу.

— В данном случае киевский режим продолжает свою последовательную линию на препятствование мирному процессу. Пытается делать это по‑разному, находит в данном случае положительный отклик в европейских столицах, — отметил он.



Рената Валеева