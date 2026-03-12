Дело о сохранении здания общежития на Ершова дошло до суда

По данным комитета по охране ОКН, первое судебное заседание прошло накануне

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия сообщил о ситуации вокруг исторического здания по адресу: ул. Н. Ершова, 32 / ул. Абжалилова, 23.

Здание «Общежитие стройтреста №40», построенное в 1954 году, признано исторически ценным градоформирующим объектом и находится под государственной охраной как часть исторического поселения регионального значения.

С ноября 2024 года комитет ведет активную работу по сохранению объекта. После выявления признаков разрушения были выданы предостережения всем пяти собственникам здания. В течение 2025 года проводились личные встречи с владельцами, однако конкретных мер по сохранению объекта предпринято не было. В октябре 2025 года комитет обратился в Прокуратуру Республики Татарстана. Совместно с надзорным органом был осуществлен выезд на объект.

В январе 2026 года прокуратура Вахитовского района Казани подала иск о принудительном приведении здания в надлежащее техническое состояние. Первое судебное заседание состоялось 11 марта.

Под охраной находятся: основной объем здания, исторические фасады, конфигурация крыши, оригинальные материалы отделки и кровля. Снос объекта законодательно запрещен.



