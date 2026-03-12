Татарстан числится в лидерах по газификации загородного жилья

В целом по России наблюдается тенденция: чем дороже загородный дом, тем выше вероятность наличия в нем газа

Фото: Мария Зверева

По данным аналитического центра «Домклик», Татарстан занял третье место в рейтинге регионов России по уровню газификации частного сектора с показателем 89,9%. Об этом сообщают «Ведомости».

Исследование показало, что в целом по стране уровень газификации загородного жилья (71%) превышает аналогичный показатель многоквартирных домов (63,4%). При этом ситуация на рынке недвижимости меняется: новые многоквартирные дома все реже оснащаются газом, в то время как газификация частного сектора активно развивается.

Лидером по газификации загородного жилья стал Ставропольский край с показателем 96%, второе место заняла Ростовская область (90,2%), а Татарстан расположился на третьей позиции. В целом по России наблюдается тенденция: чем дороже загородный дом, тем выше вероятность наличия в нем газа. Это особенно актуально для коттеджей, предназначенных для постоянного проживания.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее власти России приняли решение продолжить программу социальной газификации и в 2026 году поддержать граждан, имеющих право на получение льгот. Участники программы получат финансовую помощь на покупку газового оборудования и выполнение монтажных работ по подключению жилых помещений к газовой инфраструктуре.



Наталья Жирнова