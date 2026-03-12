Выплаты молодым тренерам в Дрожжановском районе Татарстана выросли до 100 тысяч рублей
Изменения коснутся специалистов, занятых в подготовке спортивного резерва региона
Исполком Дрожжановского района принял решение о повышении денежных выплат молодым специалистам, работающим в муниципальных спортивных организациях.
Согласно новому постановлению, размер ежемесячной выплаты увеличен с 20 тысяч до 100 тысяч рублей. Изменения коснутся специалистов, занятых в подготовке спортивного резерва региона.
Постановление было принято на основании документа Кабмина РТ об установлении денежных выплат молодым специалистам спортивных организаций.
Напомним, что ранее в Татарстане на 2026 год выделили 42 млн рублей на выплаты по программе «Земский тренер». Из этой суммы 22,6 млн рублей республика получила из госбюджета и 19,3 млн выделила из своего бюджета.
