Росавиация ввела ограничения для авиакомпании Azur Air

Ограничения будут действовать до 8 июня 2026 года

Фото: Артем Дергунов

Росавиация временно ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр». Соответствующий приказ был подписан руководителем агентства Дмитрием Ядровым 12 марта.

Ограничения будут действовать до 8 июня 2026 года. Решение принято по результатам внеплановой проверки, проведенной специалистами Ространснадзора с 19 февраля по 5 марта.

На данный момент авиакомпания продолжает выполнять полеты, однако устранение выявленных нарушений находится под контролем Ространснадзора. В случае если до 8 июня 2026 года все замечания не будут устранены, сертификат эксплуатанта может быть аннулирован.



Наталья Жирнова