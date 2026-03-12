Новости общества

22:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Росавиация ввела ограничения для авиакомпании Azur Air

21:59, 12.03.2026

Ограничения будут действовать до 8 июня 2026 года

Росавиация ввела ограничения для авиакомпании Azur Air
Фото: Артем Дергунов

Росавиация временно ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр». Соответствующий приказ был подписан руководителем агентства Дмитрием Ядровым 12 марта.

Ограничения будут действовать до 8 июня 2026 года. Решение принято по результатам внеплановой проверки, проведенной специалистами Ространснадзора с 19 февраля по 5 марта.

На данный момент авиакомпания продолжает выполнять полеты, однако устранение выявленных нарушений находится под контролем Ространснадзора. В случае если до 8 июня 2026 года все замечания не будут устранены, сертификат эксплуатанта может быть аннулирован.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также