Хуснуллин предложил разработать программу поддержки студенческих общежитий

Фото: Артем Дергунов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин выступил с инициативой создания специальной законодательной нормы для привлечения инвестиций в строительство и ремонт студенческих общежитий. Предложение было озвучено на пленарном заседании форума «Единой России» «Есть результат!», сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера, в России необходимо запустить отдельную программу по восстановлению и модернизации общежитий. При этом Хуснуллин подчеркнул, что практика строительства студенческих общежитий исключительно на бюджетные средства неэффективна.

— Надо находить условия привлечения инвестиций и компенсировать затраты на создание мест в общежитиях. Давайте разработаем такую законодательную норму совместно с Минобрнауки, — заявил Хуснуллин.

Напомним: в Казани общежитие КазГИК на улице Назарбаева отремонтируют за 450 млн рублей.

Наталья Жирнова