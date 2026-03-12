Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым
Он также подчеркнул, что Тегеран не оставит безнаказанными убийства шахидов, и потребовал компенсацию от США за ущерб, причиненный в результате атак
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи потребовал оставить Ормузский пролив закрытым и заявил, что Иран успешно предотвратил попытки раздела страны, сообщает «Ъ».
Он также подчеркнул, что Тегеран не оставит безнаказанными убийства шахидов, особенно мучеников из провинции Минаб, и потребовал компенсацию от США за ущерб, причиненный в результате атак. Хаменеи подчеркнул, что все американские военные базы в регионе должны быть срочно закрыты, предупреждая, что они станут объектами атак.
Ранее стало известно, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи был ранен.
