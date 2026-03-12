В Татарстане начнут восстанавливать Покровскую церковь XIX века в селе Янцевары

В советское время здание приспособили под сельскую школу. Сегодня объект не действует и находится в аварийном состоянии

Власти Татарстана согласовали проект восстановления Покровской церкви XIX века, расположенной в селе Янцевары Пестречинского района. Храм долгие годы находился в аварийном состоянии, сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН.

В рамках проекта воссоздадут утраченные объемы храма и паперти, восстановят верхние ярусы колокольни, отреставрируют декоративные элементы фасадов и иконостас.

— Покровская церковь в Янцеварах — яркий пример храмового зодчества XIX века. Долгие годы она была забыта и разрушалась. Сегодня мы сделали важный шаг к ее возрождению. Особенно отрадно, что инициатива идет от самих жителей — организован приход, люди ищут средства, неравнодушны к судьбе своей святыни. Сегодня восстановление религиозных объектов — одна из приоритетных задач. Храм обязательно станет украшением села и центром притяжения, — отметил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

Церковь возводилась в 1875—1884 годах на деньги купца Павла Щетинкина. Отличительная особенность здания — трапециевидный оконный проем слева от входа.

После революции храм закрыли и перестроили: были утрачены завершения и колокольня, а внутри появились междуэтажные перекрытия. В советское время здание приспособили под сельскую школу. Сегодня объект не действует и находится в аварийном состоянии.

Рената Валеева