Подводный крейсер, названный в честь Казани, провел ракетные испытания в Баренцевом море

Атомный подводный крейсер Северного флота «Казань» выполнил успешный пуск крылатой ракеты «Оникс» в ходе плановых учений в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба флота.

Ракетный пуск был осуществлен из подводного положения по морской цели, имитировавшей корабль условного противника. Мишень находилась на расстоянии около 300 километров от места пуска. По данным объективного контроля, ракета «Оникс» успешно поразила заданную цель. В обеспечении стрельб и закрытии района принимали участие надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Крейсер «Казань» относится к проекту 885М «Ясень-М» — модернизированной версии подводных лодок четвертого поколения. Он был назван в честь столицы Татарстана.

В прошлом году Владимир Путин поднял флаг на новом атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

Наталья Жирнова