Жительница Бавлов потеряла более 3 миллионов рублей на криптовалютных махинациях

Номера аферистов зарегистрированы в различных регионах России: Москве, Свердловской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае

Фото: Артем Дергунов

В Бавлах произошло мошенничество, жертвой которого стала 22-летняя местная жительница. В период с января по март девушка перевела злоумышленникам свыше 3 миллионов рублей, поверив в возможность заработка на криптовалютной бирже, сообщает МВД по РТ.

По данным полиции, пострадавшая получила серию звонков и сообщений в мессенджерах с предложениями о дополнительном заработке. Считая предложения выгодными, она через онлайн-приложение банка в несколько этапов перевела 3,191 млн рублей на четыре абонентских номера.

После того как девушка сообщила мошенникам об отсутствии дополнительных средств, все контакты злоумышленников были заблокированы и они прекратили общение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. В ходе расследования установлено, что телефонные номера аферистов зарегистрированы в различных регионах России: Москве, Свердловской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае.

Количество фишинговых онлайн‑ресурсов в 2025 году в России выросло в 1,5 раза. Кибермошенники почти перестали использовать сайты небольших интернет‑магазинов, переключившись на подделки популярных маркетплейсов и порталов госуслуг.



Наталья Жирнова