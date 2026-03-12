Рекордный подъем воды ожидается на Волге и Дону в 2026 году

Уровень воды может подняться на 1,5—2,5 метра выше обычного

Фото: Динар Фатыхов

По данным Гидрометцентра России и Росгидромета, в 2026 году на большинстве рек европейской части страны прогнозируются повышенные уровни весеннего половодья. Об этом сообщает ТАСС.

Особенно значительное превышение нормы ожидается на реках бассейна Волги, в нижнем течении Оки и в верховьях Дона. На этих участках уровень воды может подняться на 1,5—2,5 метра выше обычного. На реках бассейна Волги (Самара, Елшанка, Бузулук) прогнозируется подъем до 2 метров. В нижнем течении Оки и на реке Мокше ожидается превышение на 2 метра. В верховьях Дона и его западных притоках уровень может подняться до 2,5 метра, а местами на Верхней Оке — до 4,8 метра.

Напомним, что на проект расчистки Волги и восстановления зон подтопления в Займище потратят 15 млн рублей.

Наталья Жирнова