Правительство направит 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений

Внимание уделят отделениям, расположенным в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах

Фото: Реальное время

По поручению президента России правительство разработало меры поддержки «Почты России». Об этом стало известно на совещании с Михаилом Мишустиным.

Значительная часть средств — 5 млрд рублей — будет направлена на продолжение программы модернизации почтовых отделений. Внимание уделят отделениям, расположенным в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах.

Как отметил Михаил Мишустин, в течение трех лет планируется обновить и привести в нормативное состояние более 930 почтовых отделений. При этом свыше 150 объектов будут модернизированы уже до конца текущего года.

Ранее Минцифры России поддержало решение об индексации предельных тарифов на почтовые услуги «Почты России». Новые расценки вступили в силу с 1 марта 2026 года.



Наталья Жирнова