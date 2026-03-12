В Казани закрыли детский бассейн из-за нарушений санитарных норм

В аквацентре не проводился лабораторный контроль за параметрами микроклимата

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на 90 суток закрыли детский аквацентр «Лягушонок». О решении Советского райсуда сообщил Роспотребнадзор Татарстана. Аквацентр находится на улице Мира, 45.

Основанием для проверки стали жалобы граждан на работу детского бассейна. Учреждение оказывает услуги плавания для детей в возрасте от 1 года до 8 лет.

В аквацентре не проводился лабораторный контроль за параметрами микроклимата, состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов, уровнями шума и освещенности. Также не выполнялись бактериологические и паразитологические исследования смывов с поверхностей и качества воды в ванне бассейна.

Среди прочих нарушений:

отсутствие ножных ванн с проточной водой на пути от душа к ванне бассейна;

отсутствие инструкции по разведению дезинфицирующего средства для обеззараживания воды и документов на используемые дезинфицирующие средства;

непромаркированный уборочный инвентарь;

система подачи воды в ванну бассейна не оборудована кранами для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки.

Ранее была приостановлена деятельность акваклуба WaterBabyClub в Набережных Челнах. Учреждение, оказывающее услуги по плаванию для детей от 3 месяцев до 11 лет, было размещено в подвале.



Рената Валеева