В Татарстане выявлено 22 случая незаконного оборота оружия

Среди конфискованного имущества числится около 1 600 патронов различного калибра и более 11,5 тысяч граммов пороха

Фото: Артем Дергунов

МВД Татарстана подвело итоги оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал», направленного на пресечение правонарушений в сфере оборота оружия. Операция проводилась с 24 по 27 февраля, и за четыре дня правоохранителям удалось выявить 22 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия.

Было изъято 20 единиц огнестрельного оружия. Среди конфискованного — один боевой пистолет, семь охотничьих ружей, 12 единиц самодельного оружия, а также около 1 600 патронов различного калибра и более 11,5 тысяч граммов пороха.

Так, в Казани у ранее судимого 56-летнего безработного были изъяты два охолощенных пистолета «Р-411», которые были переделаны под калибр 9 мм, а также детали огнестрельного оружия и 60 патронов.

Напомним: более 38 тысяч татарстанцев официально имеют на руках огнестрельное оружие.

Наталья Жирнова