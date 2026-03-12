В Татарстане выявлено 22 случая незаконного оборота оружия
Среди конфискованного имущества числится около 1 600 патронов различного калибра и более 11,5 тысяч граммов пороха
МВД Татарстана подвело итоги оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал», направленного на пресечение правонарушений в сфере оборота оружия. Операция проводилась с 24 по 27 февраля, и за четыре дня правоохранителям удалось выявить 22 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия.
Было изъято 20 единиц огнестрельного оружия. Среди конфискованного — один боевой пистолет, семь охотничьих ружей, 12 единиц самодельного оружия, а также около 1 600 патронов различного калибра и более 11,5 тысяч граммов пороха.
Так, в Казани у ранее судимого 56-летнего безработного были изъяты два охолощенных пистолета «Р-411», которые были переделаны под калибр 9 мм, а также детали огнестрельного оружия и 60 патронов.
Напомним: более 38 тысяч татарстанцев официально имеют на руках огнестрельное оружие.
