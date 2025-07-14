Минниханов поручил восстановить заброшенный лагерь «Следопыт» в Тукаевском районе

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил заброшенный оздоровительный лагерь «Следопыт» в Тукаевском районе. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Лагерь был введен в эксплуатацию в 1988 году, однако за прошедшие годы пришел в негодность и в настоящее время не функционирует. Объект требует капремонта.

Изначальная вместимость «Следопыта» составляла 560 человек. Минниханов осмотрел площади, нуждающиеся в ремонте и восстановлении, включая девять корпусов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раису республики был представлен проект восстановления лагеря. Минниханов поручил профильному ведомству приступить к ремонтным работам и привести в порядок территорию. Рассматриваются различные варианты проведения работ по восстановлению лагеря.

Также Минниханов в рамках рабочей поездки в Набережные Челны посетил детский оздоровительный лагерь «Звездный».

Рената Валеева