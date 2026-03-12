Бугульминское ПТС сообщает об аварийном отключении тепла

Коммунальные службы планируют завершить ремонтные мероприятия и возобновить подачу тепла ориентировочно к 22:00

Фото: Динар Фатыхов

В Бугульме по адресам: улица Калинина, 61 и 63, — временно прекращена подача отопления. Причиной отключения стал порыв на трубопроводе, сообщает администрация города. Из-за этого в домах микрорайона отсутствует отопление.

По информации Бугульминского ПТС, в настоящее время специалисты проводят аварийные работы для устранения повреждения и восстановления теплоснабжения в районе. Коммунальные службы планируют завершить ремонтные мероприятия и возобновить подачу тепла ориентировочно к 22:00 текущего дня.

— Износ теплосетей в Бугульминском районе достигает 60%, — заявил ранее глава Бугульминского района Дамир Фаттахов. По его словам, проблема отопления стала одной из самых острых для жителей этой зимы.

Наталья Жирнова