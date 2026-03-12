Для гостей республиканского ифтара в Казани запустят дополнительные электрички
Поезд отправится с вокзала «Казань-1» в 15.50 мск
В пятницу, 13 марта, для участников XIV Республиканского ифтара назначат дополнительные пригородные поезда до аэропорта. Они помогут гостям и волонтерам добраться до «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс‑служба мэрии.
В этот день будет запущен дополнительный поезд №7602, который отправится со станции Казань в 15.50 мск и прибудет на станцию Аэропорт в 16.10. После завершения ифтара гости смогут вернуться в город на поезде № 7603: он отправится от станции Аэропорт в 19.40 и прибудет в Казань в 20.09.
Дополнительные электрички будут следовать без промежуточных остановок.
XIV Республиканский ифтар пройдет завтра. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 10 тысяч человек: верующие со всего Татарстана, участники СВО, малоимущие жители и почетные гости.
