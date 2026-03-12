ВЦИОМ: 8% туристок побывали в Татарстане за последние 1—2 года

Деловой туризм характеризуется доминированием мужской аудитории, их маршруты сосредоточены в том числе в Приволжском федеральном округе

Фото: Максим Платонов

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 69% россиян за последние 1—2 года совершали поездки по России с различными целями.



Туристический поток характеризуется преобладанием женской аудитории в возрасте 30—44 лет. Эти путешественники, как правило, имеют доход выше среднего и проживают в крупных городах. Наиболее популярными направлениями для них стали Краснодарский край (21%), Крым (11%), Санкт-Петербург (9%), Татарстан (8%) и Москва (7%).



Деловой туризм характеризуется доминированием мужской аудитории (66%). Основную часть составляют люди в возрасте 18—29 и 30—44 лет с высоким уровнем дохода. Их маршруты сосредоточены в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах, где они особенно ценят высокий уровень сервиса и статусность мест пребывания.



Напомним, что Казань стала вторым по популярности авианаправлением в России на майские праздники.

Наталья Жирнова