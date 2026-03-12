В Агрызе построят молодежный центр почти за 240 млн рублей

В госконтракт также включена установка оборудования и инвентаря, а также покупка мебели

Фото: Артем Дергунов

В Агрызе построят молодежный центр по адресу: улица Гоголя, 10А. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок. В госконтракт включена установка оборудования и инвентаря, а также покупка мебели.

Заказчиком госконтракта является ГБУ «Главстрой РТ». Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2026 года, а общее финансирование составляет 239,7 млн рублей. В работы также включено обустройство территории.

Напомним, что ранее в Татарстане выделили свыше 7,5 млрд рублей на молодежный нацпроект. Средства пойдут на ремонт 38 школ и одного молодежного центра, а также на оснащение образовательных учреждений.

Наталья Жирнова