«Казаньоргсинтез» выиграл суд по спору о конвертации привилегированных акций

Суд разъяснил статус привилегированных акций «Казаньоргсинтеза» — конвертация невозможна

Фото: предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Арбитражный суд Татарстана отказал в иске акционеру «Казаньоргсинтеза» Александру Елшину к предприятию. Истец оспаривал решение общего собрания акционеров от 30 июня 2025 года, которым из устава компании исключили пункт о возможности конвертации привилегированных акций в обыкновенные.

В 2024 году Елшин приобрел более 1 млн привилегированных акций за 30 млн рублей. Согласно данным Московской биржи, текущая стоимость обыкновенных акций составляет 68,6 рубля, привилегированных — 17,3 рубля. То есть благодаря наличию механизма конвертации можно было бы обменять акции с почти четырехкратной выгодой.

Доктор юридических наук, декан Высшей школы правоведения ИГСУ РАНХиГС Олег Зайцев пояснил, что конвертируемость привилегированных акций не относится к их обязательным свойствам — она возникает только при наличии соответствующих условий в уставе и эмиссионной документации. В рассматриваемом случае таких условий не предусматривалось, а значит, право на конвертацию изначально отсутствовало.

Эксперт подчеркнул: поскольку у владельцев привилегированных акций изначально не было права на конвертацию, исключение соответствующего положения из устава не изменило их правового статуса. Следовательно, изменения устава не противоречат закону, владельцы привилегированных акций правомерно не участвовали в голосовании, а решение общего собрания акционеров является законным и не может быть признано недействительным.

Ранее предприятие неоднократно заявляло, что у держателей привилегированных акций не было права на конвертацию. Хотя ранние версии устава содержали условие о возможности конвертации по решению совета директоров, они не определяли порядок ее осуществления. Общее собрание акционеров никогда не принимало и не утверждало такого порядка.

