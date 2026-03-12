Международный Сабантуй в Дубае перенесли на 2027 год

Праздник должен был состояться в четвертый раз

Фото: Артем Дергунов

Всемирный конгресс татар объявил о переносе запланированного на 4 апреля 2026 года Международного Сабантуя в Дубае на 2027 год. Сообщение появилось на сайте организации.

Решение принято в связи с резким обострением геополитической обстановки на Ближнем Востоке.

Сабантуй должен был состояться в четвертый раз. В 2023 году Сабантуй собрал 2 000 гостей, а в 2024 году — 2 500.

Рената Валеева