Международный Сабантуй в Дубае перенесли на 2027 год
Праздник должен был состояться в четвертый раз
Всемирный конгресс татар объявил о переносе запланированного на 4 апреля 2026 года Международного Сабантуя в Дубае на 2027 год. Сообщение появилось на сайте организации.
Решение принято в связи с резким обострением геополитической обстановки на Ближнем Востоке.
Сабантуй должен был состояться в четвертый раз. В 2023 году Сабантуй собрал 2 000 гостей, а в 2024 году — 2 500.
