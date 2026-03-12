В Госдуме предложили исключить аборты из системы ОМС

По мнению депутата Стенякиной, добровольные аборты не должны финансироваться из госбюджета — аналогично тому, как не оплачиваются пластические операции

Фото: Руслан Ишмухаметов

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина выступила с инициативой об исключении искусственного прерывания беременности без медицинских показаний из перечня услуг, оказываемых по полису обязательного медицинского страхования. Данное заявление было сделано на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС-Юг» в Ростове-на-Дону в рамках финала регионального женского форума «Женщины Дона — душа региона».

По мнению депутата, вопрос демографической политики напрямую связан с национальной безопасностью страны. Стенякина подчеркнула, что медицинское сообщество единогласно поддерживает идею вывода процедуры аборта из системы ОМС при отсутствии медицинских показаний.

Депутат отметила, что добровольные аборты не должны финансироваться из госбюджета — аналогично тому, как не оплачиваются пластические операции и косметологические услуги.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил установить выплаты врачам, которые смогут убедить беременных россиянок не делать аборт. Средства на эти цели, по замыслу главы региона, следует компенсировать за счет фонда ОМС.



Наталья Жирнова