В Лаишевском районе проведут четвертый этап ремонта трубопровода за 22 млн рублей

22:06, 12.03.2026

Работы будут осуществляться на южном участке межхозяйственной оросительной сети вблизи села Паново

Фото: скриншот сайта компании "Трубострой"/ trubostroi.com

В Лаишевском районе Татарстана планируется проведение четвертого этапа капитального ремонта магистрального трубопровода. Работы будут осуществляться на южном участке межхозяйственной оросительной сети вблизи села Паново, сообщается в документах на сайте госзакупок.

Все земляные работы потребуют обязательного согласования с эксплуатирующими организациями, землевладельцами и арендаторами земельных участков.

Завершение всех ремонтных мероприятий запланировано до 20 мая 2026 года, а общая сумма госконтракта составляет 22,9 млн рублей. Напомним: на ремонт водопроводного насоса в Лениногорске, который износился на 85%, направили 314 млн рублей.

Наталья Жирнова

