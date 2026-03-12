В Лаишевском районе проведут четвертый этап ремонта трубопровода за 22 млн рублей
Работы будут осуществляться на южном участке межхозяйственной оросительной сети вблизи села Паново
В Лаишевском районе Татарстана планируется проведение четвертого этапа капитального ремонта магистрального трубопровода. Работы будут осуществляться на южном участке межхозяйственной оросительной сети вблизи села Паново, сообщается в документах на сайте госзакупок.
Все земляные работы потребуют обязательного согласования с эксплуатирующими организациями, землевладельцами и арендаторами земельных участков.
Завершение всех ремонтных мероприятий запланировано до 20 мая 2026 года, а общая сумма госконтракта составляет 22,9 млн рублей. Напомним: на ремонт водопроводного насоса в Лениногорске, который износился на 85%, направили 314 млн рублей.
