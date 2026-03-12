Роспотребнадзор Татарстана сообщил о 24 тысячах больных гепатитом С в республике
В регионе ежегодно фиксируется 35—45 новых случаев заражения
По данным Роспотребнадзора Татарстана, на начало 2026 года в республике зарегистрировано 24 тысячи человек с гепатитом С. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева на пресс-конференции.
В глобальном масштабе проблема гепатита С остается острой: в мире насчитывается более 70 миллионов инфицированных, из которых около 5 миллионов проживают в России.
В Татарстане ежегодно фиксируется 35—45 новых случаев заражения. По всей России этот показатель достигает 12—15 тысяч случаев в год. Специалисты призывают население соблюдать меры предосторожности для предотвращения распространения заболевания.
Ранее Роспотребнадзор Татарстана рассказал о ситуации со свиным гриппом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».