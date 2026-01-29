«После Нового года арендодатели сами предлагают дифференцировать залог»

Вариант аренды недвижимости «без залога» характерен для парковочных мест или гаражей

Фото: Максим Платонов

В Казани лишь 10% арендодателей готовы сдать свое жилье без залога. Речь идет о страховом депозите, который квартирант передает собственнику жилья после подписания договора. О том, какую недвижимость владельцы чаще сдают без страховой суммы, когда можно внести залог частями, какие документы нужно проверить арендаторам и что нужно прописать в договоре аренды, — в материале «Реального времени».

В Казани лишь 405 квартир арендодатели готовы сдать без залога

На сегодняшний день в Казани насчитывается более 4 тыс. объявлений об аренде квартир. При этом лишь 405 из них (чуть более 9,8%) арендодатели готовы сдать без залога, следует из данных одной из площадок объявлений.

Напомним, что под залогом при съеме квартиры подразумевают страховой депозит, сумму, которую арендатор передает арендодателю после подписания договора. Понятие залога закреплено в статье 334 Гражданского кодекса РФ, но при этом он не является обязательным условием для заключения договора — это инициатива собственников жилья.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается размера залога, то законом он не прописан, поэтому собственник может определять сумму самостоятельно. В большинстве случаев он равен размеру арендной платы за один месяц, но может быть и меньше. Иногда арендодатель требует внести депозит, превышающий ежемесячную арендную плату.

Главная цель залога — гарантии сохранности имущества в квартире

Главная цель залога — гарантии сохранности имущества в квартире, поэтому, как правило, арендодатели не просят эту сумму, когда у них в квартире нет ничего ценного. Однако вариант аренды недвижимости «без залога» скорее характерен для парковочных мест или гаражей, сообщил «Реальному времени» вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

— При этом порой, особенно когда снижается спрос, например после Нового года, арендодатели сами предлагают дифференцировать залог: оплатить его частями за три, а то и шесть месяцев, — сказал собеседник издания.

Также он подчеркнул, что более надежным вариантом защиты своей недвижимости станет страхование жилья.



— Данный способ защиты тоже часто рекомендуется, потому что, если возникнут протечки, пожар либо что-то еще, эти поломки могут нанести вред не только вашему имуществу в квартире, но еще и имуществу соседей. Причем потенциально эти риски тоже нужно определенным образом нивелировать. При этом нужно понимать, что арендаторы не затапливают соседей, потому что им так захотелось, что-то произошло. Порой могут возникнуть и другие риски, которые заранее не очевидны. Ближайший пример: ситуация в Мурманске и Североморске, где уже несколько дней определенные районы города отключены от света. И еще много чего может произойти в разных ситуациях, — подчеркнул Апрелев.

В свою очередь, если арендодатель не требует залога, то этот фактор значительно повышает спрос на аренду его недвижимости, обратил внимание эксперт.



— При наличии залога у арендатора втрое возрастает финансовая нагрузка. Не у всех есть деньги в размере трех арендных плат, которые нужно внести разово: на оплату аренды на месяц вперед, средства для оплаты комиссии и залога в размере арендного платежа. В связи с этим размер залога и варианты его оплаты — полностью разом или частями — имеют значение, — объяснил спикер.

Бывают случаи, когда собственник требует выселить арендатора, хотя деньги уже уплачены

Самое главное правило при аренде недвижимости — установить, что квартиру сдает именно собственник жилья. Для проверки данного факта нужно запросить выписку ЕГРН. Получить ее может владелец жилья бесплатно через «Госуслуги». Документ присылают через 1—2 минуты после подачи заявки на электронную почту или в личный кабинет «Госуслуг» собственника, сообщил «Реальному времени» вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.



— Также, если владельцев у недвижимости несколько, необходимо проверить, что все собственники согласны предоставить в аренду квартиру, и заключить договор аренды непосредственно со всеми собственниками арендуемой квартиры. Бывают случаи, когда собственник, с которым не согласовали данный договор аренды, предъявляет свои претензии и требует выселить арендатора, хотя деньги за аренду уже уплачены другому лицу. Причем, если этот собственник обратится в суд с требованием выселить арендатора, то судья выселит квартиранта, так как договор аренды не был надлежащим образом согласован, — сказал собеседник издания.

Кроме того, если собственниками жилья являются несовершеннолетние дети, то арендодателю потребуется получить согласие на сдачу в аренду от органов опеки и поручительства, резюмировал Садреев.

Особое внимание стоит уделить договору аренды

Также особое внимание следует обратить на составление договора аренды жилья. В нем следует прописать не только «что вы сдаете и кому», а все возможные риски, в том числе взаиморасчеты за «коммуналку», подчеркнул Апрелев.

— Например, если собственник в первое время планирует приезжать для осмотра квартиры, то этот факт должен быть прописан в договоре. Кроме того, в тексте стоит указать, через какое время арендодатель убедится в надежности арендатора и перестанет его беспокоить. Также стоит учесть, что владелец недвижимости должен предупреждать минимум за сутки о своем визите, — обратил внимание Апрелев.

Еще в договоре стоит прописать основания для взыскания той же залоговой суммы. Часто бывают ситуации, когда собственник сдает квартиру в аренду минимум на год и в договоре должен прописать размер санкций за преждевременный выезд арендатора. При этом стоит учесть, что если залог составляет, например, 60 тыс. рублей, а квартирант за время проживания повредил только чайник стоимостью 2 тыс. рублей, то оставшуюся сумму залога ему должны вернуть, и данный нюанс надо учесть в договоре, добавил эксперт.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также он напомнил, что сумма залога остается гарантийной на все время договора: ее нельзя автоматически зачислить за последний месяц аренды, и она возвращается после передачи квартиры владельцу.

— Даже действия нанимателя в случае аварии, например, в системе отопления или выхода из строя какого-то оборудования стоит указать в данном документе. Либо в случае, если что-то вышло из строя. Естественно, если порча того же чайника произошла по вине квартиранта, то определяется срок, в течение которого его нужно заменить. Однако в договоре стоит прописать и обязательства собственника, — рассказал Апрелев.

Еще один важный момент, который упускают арендаторы, касается оценки поврежденного имущества. Апрелев призвал прописывать в том же договоре аренды и критерии, по которым определят стоимость сломанной вещи.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Например, можно указать, что арендатор должен найти в интернете аналог этого предмета, согласовать стоимость с собственником и возместить ущерб. При этом для страховки я бы рекомендовал к договору прикрепить акт о передаче имущества и оборудования в квартире, которая сдается в аренду. Все вещи поштучно должны быть четко описаны, а идеальный вариант — и вовсе все сфотографировать. Все перечисленное крайне важно составить без спешки, и все нюансы заранее обсудить, чтобы избежать недопонимания между сторонами, — отметил вице-президент.

Резюмируя, Апрелев уточнил, что на рынке всегда есть конкуренция не только среди арендаторов, но и среди арендодателей. Поэтому сторонам всегда нужно учитывать, какие требования они готовы принять, приходя на рынок аренды.