«Общаемся с Валиуллиным каждый день»: «Ак Барс» проиграл «Сибири», а Гатиятулин ждет дедлайн

Яшкин снова не попал в заявку команды на фоне трансферных слухов об уходе

«Ак Барс» проиграл дома «Сибири» со счетом 2:3 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Все решилось в серии буллитов, где точнее оказались гости. Хотя изначально «барсы» вели 2:0, но затем сибиряки отыгрались, а их вратарь Михаил Бердин выдал «матч жизни» против бывшей команды. Впрочем, поражение от «Сибири» обсуждали меньше всего. Всех волновал трансферный дедлайн. Почему хоккей отошел на второй план в Казани — читайте в материале «Реального времени».

Яшкина снова нет в составе

Игра с «Сибирью» стала последней для «Ак Барса» перед закрытием трансферного окна. Дедлайн на трансферы в этом сезоне КХЛ установлен на 25 января. После этой даты команды не смогут подписывать новых игроков. Поэтому встреча с сибиряками приобретала дополнительную ценность. Тренерскому штабу «барсов» предстояло принять решение по целому ряду хоккеистов — обменивать или идти в плей-офф с имеющимся составом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самой обсуждаемой темой в текущий момент является судьба прошлогоднего капитана «Ак Барса» Дмитрия Яшкина. Нападающий снова не попал в заявку команды и близок к отъезду из Казани. По слухам, игроком активно интересуется минское «Динамо», где готовы усилиться опытным кубковым бойцом. Выпускать хоккеиста на лед в такой ситуации — большой риск, так что его отсутствие в составе было ожидаемо.

При этом у «Ак Барса» из-за травм встречу пропускали сразу три ведущих защитника. Если Альберт Яруллин лечится уже с осени, то Никита Лямкин и Степан Фальковский получили свежие повреждения. В связи с этим в состав экстренно были добавлены Артемий Князев и Степан Терехов, а молодой Александр Иванов значился в ростере седьмым защитником.

Особо интересным выглядело возвращение Михаила Бердина на «Татнефть Арену». Вратарь начинал нынешний сезон в «Ак Барсе», но не сумел закрепиться в составе «барсов» и был отправлен в «Сибирь».

Бердин включился при счете 0:2

Стартовая пятиминутка прошла под именем Александра Иванова. 18-летний защитник «Ак Барса» дважды опасно атаковал ворота «Сибири». Голкипер гостей Бердин с бросками молодого хоккеиста справился не без труда. В целом казанцы были активнее соперника в начале встречи.

Ближе к середине периода начал чудить Бердин. Вратарь «Сибири» вначале успел исправить свою ошибку, но через минуту пропустил. Семенов с нулевого угла бросил в амуницию голкипера, откуда шайба отскочила в ворота вместе с Бердиным — 1:0.

После заброшенной шайбы игра успокоилась. Обе команды с трудом доводили свои атаки до броска, ковыряясь больше в центре площадки. Разбудить хоккеистов попытались судьи, предоставив хозяевам право на реализацию «лишнего». Большинство казанцев запомнилось лишь неприятной травмой форварда «Сибири» Михаила Абрамова.

Зато потом посыпались голы. Вначале отличился «Ак Барс». Дмитрий Кателевский идеально подправил дальний выстрел Артура Бровкина — 2:0. Следом Иван Климович поборолся перед воротами «Ак Барса» и Тимур Ахияров в одно касание отправил шайбу в сетку — 2:1. Тут же новосибирцы провели красивую контратаку, которую точным броском завершил Антон Косолапов — 2:2.

В третьем периоде хоккеисты «Ак Барса» добавили в активности. Казанцы устроили шквал бросков по воротам «Сибири», но оборона гостей во главе с Бердиным играла без ошибок. Неудачной для «барсов» получилась и реализация большинства. В овертайме команды тоже не смогли выявить победителя, а в серии буллитов точнее были хоккеисты «Сибири».

Дальневосточное турне прибило «барсов»

Между тем «Ак Барс» продлил до восьми матчей серию без побед над «Сибирью» в Казани. Сибирская команда прямо сейчас является самой неудобной для «барсов» в КХЛ. В последний раз казанцы побеждали дома коллектив из Новосибирска в далеком октябре 2020 года. С тех пор — как отрезало.

На нынешнее поражение свой отпечаток наложила дальневосточная поездка. Об этом после игры говорил и Гатиятулин. Правда, по игре и движению на льду «Ак Барс» провел неплохой матч. Однако на трудности дальнего перелета наложился фактор мотивации Бердина, выдавшего «матч жизни» против бывшей команды.

— Понимали, что дальневосточное турне нужно пройти правильно не только в функциональном плане, но и избежать последствий. Движение было хорошее, много сил потратили на то, чтобы повести в две шайбы и так легко упустили это преимущество. После 2:2 было много активностей, могли не доводить до буллитов, — сказал Гатиятулин.

«Общаюсь с Валиуллиным каждый день»

Но все же всех интересовало не поражение от «Сибири». Главной темой общения Гатиятулина с прессой стал предстоящий дедлайн. До конца трансферного окна в КХЛ осталось чуть больше 24 часов, а клуб до сих пор не имеет четкого решения по некоторым игрокам команды.

Прежде всего разговор идет о Яшкине. Очевидно, что у команды в концовке сезона могут возникнуть сложности в коммуникации внутри коллектива, если опальный нападающий останется в «Ак Барсе». Но явного варианта для обмена хоккеиста у клуба, по всей видимости, нет.

Не смог ответить на вопрос о трансферах и Гатиятулин. При этом тренер заявил, что каждодневно общается с генменеджером клуба Маратом Валиуллиным на тему усиления команды.

— Конкретизировать позиции смысла нет, надо дождаться конца дедлайна и потом разговаривать на эту тему. Я уже озвучивал, как этот процесс происходит. Команда формируется весной и летом, по ходу чемпионата мы смотрим, дает ли этот состав ожидаемый функционал. Потом доводим до руководства и обсуждаем, как мы можем укрепить нашу обойму. Конечно же, мы каждый день общаемся с Валиуллиным, эти вопросы решаются в офисе. Но сейчас нет смысла о чем-то говорить без конкретики, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Сибирь» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 — Семенов (Князев, Пустозеров, 08:01);

2:0 — Кателевский (Бровкин, Дыняк, 34:41);

2:1 — Ахияров (Климович, Косолапов, 35:15);

2:2 — Косолапов (Аланов, Бек, 36:23);

2:3 — Уилсон (решающий буллит).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 28 января в Казани с «Салаватом Юлаевым» в 19.00 по московскому времени. Интересно, что исходя из ситуации в таблице Востока, дело идет к татаро-башкирскому противостоянию в первом раунде плей-офф. Так что предстоящая встреча может стать смотринами составов, с которыми командам надо будет начинать борьбу за Кубок Гагарина.